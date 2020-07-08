В Бурятии детскую школу искусств ремонтируют впервые за 40 лет

Общество, Фото: минкультуры РБ

На севере республике идёт ремонт детской школы искусств



В детской школе искусств посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии, где обучаются около 200 детей, проходит капитальный ремонт. На него выделено 3,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Здание сдано в эксплуатацию в далёком 1939 году. Косметический ремонт проходил почти 40 лет назад. Все это время здание находилось в обветшалом состоянии. Площадь составляет более 250 кв.м. На сегодня проходит ремонт кровли здания. Здание обшивают снаружи и внутри, проходит внутренняя отделка. Ремонтируют потолки и пол. Меняют окна и двери.



Дети обучаются по пяти направлениям: музыкальное (гитара, баян, аккордеон, духовые, фортепиано, вокал, хоровое пение); театральное искусство –детский театр «Верх тормашками»; художественное отделение; хореографическое, народный фольклор детского эвенкийского центра «Синильга».



Директор ДШИ посёлка Нижнеангарск Татьяна Каранова отметила, что ремонт, который проходит в ДШИ долгожданный. Наконец будут созданы комфортные условия для детей. В поселке более 600 детей, 200 из них посещают школу искусств. Многие дети после окончания продолжают обучение и это не может не радовать преподавателей ДШИ.



Нижнеангарск расположен на берегу Байкала среди гор. Здесь проживают более 4 тысяч человек. Поселок считается самым северным населенным пунктом Бурятии. Поселение основано в 1643 году первопроходцем Семеном Скороходом. Пик развития поселок получил во время строительства Байкало-Амурской магистрали. Нижнеангарская музыкальная школа была образована в сентябре 1964 года в здании бывшего военкомата. В 1991 году музыкальная школа преобразована в Детскую школу искусств, появились отделения хореографическое и художественное. В 2004 г. в ДШИ был переведён Детский эвенкийский центр «Синильга».



Масштабный ремонт ДШИ проходит и в городе Северобайкальск. А в прошлом году в рамках президентской единой дальневосточной субсидии была отремонтирована Гусиноозерская ДШИ.





