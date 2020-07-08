В Улан-Удэ прибыла гуманитарная помощь для больниц из Хух-Хото⠀

Помощь состоит из товаров медицинского назначения: 30 тысяч одноразовых медицинских масок и 1,5 тысяч защитных медицинских костюмов



Накануне, 6 июля, в Улан-Удэ прибыл груз безвозмездной побратимской помощи от города-побратима Хух-Хото из КНР. Примерная (таможенная) стоимость побратимской помощи составляет более 4,4 млн рублей.

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Помощь состоит из товаров медицинского назначения: 30 тысяч одноразовых медицинских масок и 1,5 тысяч защитных медицинских костюмов. Побратимскую помощь администрация Улан-Удэ передала Медицинской палате Бурятии для последующего распределения в медучреждения города и республики. ⠀

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- Реализация данного мероприятия стала возможной благодаря крепким побратимским связям Улан-Удэ с городом Хух-Хото, а также благодаря тесному взаимодействию администрации Улан-Удэ, Минздрава Бурятии, Минпромторга Бурятии, Бурятского и Читинского таможенных Управлений ФТС России, а также группы компаний «БИН», которая безвозмездно доставила груз побратимской помощи из КНР, - отметили в управлении внешнеэкономических связей Администрации г. Улан-Удэ. ⠀

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Это уже вторая партия гуманитарной помощи от городов-побратимов из Китая. В июне побратимская помощь, также состоящая из товаров медицинского назначения, поступила от городов Уланчаб, Ланьчжоу, Хулунбуир и Эрлянь. Средства индивидуальной защиты были также переданы Медицинской палате Бурятии.

