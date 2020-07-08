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В Бурятии наградят супругов, живущих в браке 61 год

В Бурятии наградят супругов, живущих в браке 61 год
Общество, 
В Бурятии 72 супружеские пары наградят медалью «За любовь и верность»

Ежегодно 8 июля в стране отмечается всероссийский день семьи, любви и верности. К празднику учреждена общественная награда – медаль «За любовь и верность».

Ею награждаются супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди людей крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

В этом году организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности выделил 72 медали «За любовь и верность» для награждения супружеских пар, проживающих в Бурятии. Награждение будет проходить в дистанционном режиме.

Среди тех, кто будут награждены, Беляевы Николай и Елизавета из Бичурского района, которые в браке 61 год. Николай Иванович проработал в колхозе «Победа» трактористом, вся трудовая деятельность Елизаветы Андреевны была связана с воспитанием подрастающего поколения.

- За многолетний и добросовестный труд супруги Беляевы удостоены званий «Ветеран труда», «Ветеран войны», награждены медалью «Дети Великой Отечественной войны». Супруги воспитали четверых детей. Семья Беляевых является достойным примером в укреплении института семьи и воспитании детей, - рассказывают в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

Семье Доржиевых из Заиграевского района в этом году исполняется 55 лет. Семья большая и дружная, все радости и трудности преодолевают сообща. Вся трудовая деятельность супругов связана с родным колхозом им. Карла Маркса.


Галсан Дашидоржиевич работал главным инженером, Цыпилма Дандаровна - в отделе кадров. Имеют статус «Дети войны». Воспитали и вырастили достойными членами общества 4 детей, всем дали образование.

Все награждаемые семьи чтут семейные традиции, ведут активный образ жизни и достойно воспитывают своих детей.


семьи
 
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