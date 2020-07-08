Жара пойдёт на спад
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 8 июля, днём на большей части территории республике кратковременные дожди, грозы, местами ливни, возможен град.
Ветер северо-западный 9-14, при грозах до 19-24 м/с. Температура днём +23,+28.
В Улан-Удэ временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-17 м/с. Днём ожидается +26,+28.
В Бурятии сегодня дождливая погода
Общество, Фото:
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