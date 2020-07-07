В Забайкалье изменились требования к некоторым перевозчикам

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Это коснётся работающих по нерегулируемым тарифам



В Забайкальском крае меняются требования, предъявляемые к перевозчикам, которые перевозят пассажиров и багаж по нерегулируемым тарифам. Соответствующее постановление разработано региональным правительством.



Согласно документу, теперь перевозчики будут обязаны не менее чем за 15 дней письменно уведомлять об изменении тарифов на проезд минстрой Забайкальского края, владельцев автобусных касс и иных пунктов продажи билетов.



Кроме того, перевозчики должны будут выводить на маршрут максимально разрешенное количество автобусов различных классов, если есть необходимость в перевозке большого числа пассажиров и багажа. Это требование необходимо для того, чтобы создать комфортные условия гражданам во время поездки – не допускать стесненных условий в салоне, нагромождения сумок и другого багажа.



Если перевозчик в течение квартала не выполнит более 3% рейсов, установленных расписанием, без уважительной причины, то его свидетельство о праве осуществления регулярных перевозок могут аннулировать. При этом к невыполненным не относятся рейсы, которые отменили или перенесли из-за ДТП по вине иных участников дорожного движения, из-за погодных условий или заторов на дорогах.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, от перевозчиков также требуется следить за исправностью оборудования для пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, при наличии – информационного табло и оборудования для безналичной оплаты проезда.

