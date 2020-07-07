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Под Иркутском началось благоустройство мемориала жертв репрессий

Под Иркутском началось благоустройство мемориала жертв репрессий
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Работы завершатся к концу сентября

Благоустройство мемориала жертв политических репрессий началось в селе Пивовариха Иркутского района. Компания-подрядчик приступила к прокладке дорожек и устройству газонов. Об этом рассказала первый заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Анна Турушева.

Согласно договору, в рамках благоустройства на территории мемориала жертв политических репрессий высадят деревья и кустарники, установят входную группу, звонницу, скамейки и шесть стен памяти, на которые нанесут около 16 тысяч фамилий погибших. Список опубликован на портале НКО Иркутской области.

Захоронения расстрелянных людей под селом Пивовариха были обнаружены в 1989 году. Родственники погибших самостоятельно установили там множество памятников. Все они будут сохранены. Во время благоустройства их переместят на специально выделенное место.

Проект реконструкции мемориала жертв политических репрессий разработали специалисты центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области, он прошёл все необходимые согласования. До начала работ было проведено геофизическое и натурное обследование «Зоны скорби» – 171 гектара лесного массива, где могли находиться ранее неизвестные рвы-накопители с останками погибших. Новые захоронения обнаружены не были.

Компания-подрядчик, которая проводит благоустройство, была определена по результатам конкурса. Работы будут проведены на площади 1,5 гектара. Они завершатся к концу сентября. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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