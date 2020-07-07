В Улан-Удэ завершился второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку

Экзамен в городе сдавали 714 выпускников



Сегодня, 7 июля, завершился второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора экзамен проходил в два дня с соблюдением всех мер безопасности. В Улан-Удэ сдавали экзамен 714 выпускников.



Результаты ЕГЭ по русскому языку необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной порог по этому предмету составляет 36 баллов.



Итоги станут известны не позднее 20 июля (для тех, кто сдавал ЕГЭ 6 числа) и не позднее 23 июля (для тех, кто сдал 7 июля).



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Следующий экзамен по профильной математике пройдёт 10 июля.

