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В Иркутске из-за пробок ремонт моста ведётся в круглосуточном режиме

В Иркутске из-за пробок ремонт моста ведётся в круглосуточном режиме
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
При появлении технической возможности по мосту будет организовано реверсивное движение

Темп работ в ночное время на мосту через реку Ушаковка проверил мэр Иркутска Руслан Болотов. Сотрудники муниципального унитарного предприятия «Служба эксплуатации мостов» проводили демонтаж тротуаров и разборку железобетонного основания сооружения.

Напомним, что объект был закрыт на текущий ремонт 2 июля в связи с аварийным состоянием. В результате перекрытия движения в этом районе возникли масштабные пробки, что привело к многочисленным жалобам. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, мэр поставил задачу максимально сократить сроки работ, обеспечив круглосуточное ведение работ, а также установить на объекте видеокамеры для слежения за объёмом и качеством выполняемых работ. Кроме этого, при появлении технической возможности, по мосту будет организовано реверсивное движение.

На месте Руслан Болотов вместе с начальником отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» Ильей Подвойным обсудили сложную дорожную ситуацию, которая складывается вокруг реконструируемого участка в дневные часы.

- То, что мы сегодня увидели в городе, безусловно, требует корректировки. Поэтому совместно с руководством ГИБДД приняли решение отключить ряд светофорных объектов в районе ремонтных работ и ввести ручное регулирование потока транспорта силами автоинспекторов, – рассказал Руслан Болотов. – Мост был признан аварийным. И не выполнить здесь ремонтные работы – значит подвергнуть жизнь горожан опасности.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, ремонт предполагает замену гидроизоляции, установку новых барьерных ограждений, в том числе в центре сооружения, укладку асфальта и расширение проезжей части. Контракт, в рамках которого предусмотрен ремонт мостового сооружения, был отыгран ещё в 2019 году.
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