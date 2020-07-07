Забайкалье выберет проект лучшего «умника»

Общество, Фото: пресс-служба министерства образования Забайкальского края

Победитель конкурса получит финансовую поддержку в размере полумиллиона рублей



В Забайкальском крае продолжается приём заявок на участие в региональном конкурсе «Умник 2020». Конкурс инновационных проектов направлен на поддержку талантливой молодёжи. Участники программы – молодые учёные, преподаватели, специалисты предприятий, аспиранты, студенты в возрасте от 18 до 30 лет.



Конкурс инновационных проектов проводится по следующим направлениям:

- Цифровые технологии;

- Медицина и технологии здоровьесбережения;

- Новые материалы и химические технологии;

- Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

- Биотехнологии;

- Ресурсосберегающая энергетика.



Лучшие проекты получат финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей на два года для развитие своей идеи. Заявки принимаются до 25 октября. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.



Возрастное ограничение 18+

