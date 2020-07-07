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Забайкалье выберет проект лучшего «умника»

Забайкалье выберет проект лучшего «умника»
Общество,  Фото:пресс-служба министерства образования Забайкальского края
Победитель конкурса получит финансовую поддержку в размере полумиллиона рублей

В Забайкальском крае продолжается приём заявок на участие в региональном конкурсе «Умник 2020». Конкурс инновационных проектов направлен на поддержку талантливой молодёжи. Участники программы – молодые учёные, преподаватели, специалисты предприятий, аспиранты, студенты в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурс инновационных проектов проводится по следующим направлениям:
- Цифровые технологии;
- Медицина и технологии здоровьесбережения;
- Новые материалы и химические технологии;
- Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- Биотехнологии;
- Ресурсосберегающая энергетика.

Лучшие проекты получат финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей на два года для развитие своей идеи. Заявки принимаются до 25 октября. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.

Возрастное ограничение 18+
конкурс наука молодежь Забайкальский край
 
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