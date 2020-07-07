Приём заявок продолжится до 27 июля
1 августа в Забайкалье начнёт свою работу межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю – любо!». В этом году он состоится в дистанционном формате и пройдёт до 31 августа на официальном сайте фестиваля.
В оргкомитет уже начали поступать первые заявки. О своем участии заявили казачьи коллективы из семи регионов России – Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского и Хабаровского краёв, Псковской, Тамбовской, Тульской областей.
Краснодарский край представит ансамбль Кубанского казачьего центра «Баско» (город Геленджик) с творческой показательной программой по казачьей культуре и казачьим боевым искусствам. Псковскую область представит детский самодеятельный хореографический коллектив «Орион» (город Остров) с двумя танцами «Ой, при лужке» и «Варенька». От Башкортостана будет участвовать народный ансамбль русской песни «Елань» (село Большеустьикинское Мечетлинского района).
В номинации «Сольное пение» своё творчество покажет ученица детской музыкальной школы имени С.М.Старикова, солистка ансамбля песни и пляски «Русская мозаика» Анна Сиземина (11 лет) из города Тамбова. Заявил о своём участие в конкурсе ансамбль казачьей песни «Донские зори» из города Донской Тульской области.
Город Хабаровск представят образцовый хор народной песни «Млада» и детский образцовый ансамбль народной песни «Купаленка». Также в конкурсе-фестивале примет участие коллектив народной песни «Забавушка» из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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В Забайкалье казачий фестиваль соберёт участников со всей России
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