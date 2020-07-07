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В Кяхтинском районе Бурятии назвали опасные места для купания

В Кяхтинском районе Бурятии назвали опасные места для купания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди них реки Чикой и Селенга

В Бурятии в связи с установившейся жаркой погодой увеличивается количество желающих провести отдых возле водоёмов. Вместе с тем растет и риск возникновения несчастных случаев.

Администрация Кяхтинского района напоминает, что купаться там, где установлены запрещающие знаки, опасно для жизни. Наиболее опасные места для купания в Кяхтинском районе: это река Чикой и река Селенга на всём протяжении рек, озёра в муниципальном образовании «Хоронхойское» вблизи реки Селенга, протока реки Чикой в местности Шитиловка, озёра вблизи села Большой Луг, водохранилище Савва, озеро Песчанка, озеро Киран, Кударинское водохранилище.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Северо-Байкальском районе открыты первые официальные пляжи.

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