В Иркутской области пересадили донорскую печень, доставленную из другого региона

Донорская печень была привезена из Барнаула



Врачи Иркутской областной клинической больницы впервые трансплантировали печень, которую доставили из другого региона.



В пересадке нуждалась пациентка с циррозом печени. Донорский орган в кратчайшие сроки был доставлен из Барнаула в Новосибирск, а затем ближайшим авиарейсом в Иркутск. Операция состоялась 19 июня. Хирурги работали пяти часов.



– Позвонили коллеги из Новосибирска и предложили донорскую печень. Конечно, мы ответили согласием: реципиенты, ожидающие трансплантации, у нас есть. С этого времени включился таймер – после изъятия у донора печень живёт не более 12 часов, – пояснил заведующий отделением портальной гипертензии Александр Новожилов.



От момента изъятия донорского органа до начала операции по пересадке прошло 11 часов: несмотря на сложности, связанные с логистикой, удалось уложиться в срок.



– В Сибирском федеральном округе подобные перемещения уже в порядке вещей. Но мы из-за географической удалённости ни разу не использовали такую возможность, кроме того, у них и свой лист ожидания довольно обширен. Также COVID-19 внёс свои коррективы, многие наши коллеги были вынуждены приостановить работу, – отметил врач.



Вчера женщину выписали. Ей предстоит длительное наблюдение врачей и восстановительный период, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

