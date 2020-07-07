Мероприятия «#ВместеЯрче» состоятся с августа по октябрь
В Улан-Удэ очередной раз пройдёт всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче». Он посвящён вопросам энергосбережения и экологии, а также популяризации профессий топливно-энергетического комплекса.
В 2020 году фестиваль проводится при поддержке минэнерго России, минпросвещения России, минобрнауки России, Росмолодёжи, компаний ТЭК, учреждений культуры в целях популяризации энергосберегающего образа жизни, бережного отношения к природе. В рамках проведения «#ВместеЯрче» с августа по октябрь в дистанционном режиме планируется провести энергоуроки по тематике фестиваля, энерговикторины, энергоквесты, виртуальные экскурсии, проведение профориентационных мастер-классов и многое другое. Принять участие в проводимых мероприятиях можно на странице фестиваля в Instagram и на YouTube канале.
В 2019 году всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» проведён в два этапа. Открытие фестиваля состоялось 7 сентября 2019 года в парке Юбилейный, а подведение итогов – 4 ноября 2019 года в ТРЦ «Пионер». В рамках фестиваля со школьниками и студентами республики были проведены тематические уроки по энергосбережению и экологии, встречи с представителями энергетики республики, экскурсии на ТЭЦ, а также занимательные занятия по истории электричества в музее города Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ фестиваль энергосбережения проведут дистанционно
Общество, Фото:
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