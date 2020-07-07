В Закаменском районе продолжаются работы по благоустройству
В селе Холтосон Закаменского района Бурятии на двух общественных территориях по улице Комсомольская и улице Центральная установлены современные игровые комплексы. Оборудование отличается оригинальностью цветового решения и оформления панно, все элементы имеют эргономичный дизайн, разработаны с учётом требований безопасного использования и рассчитаны на детей разных возрастных групп.
Жителями домов, соседствующих с общественной территорией по улице Комсомольская, принято решение самостоятельно возвести ограждение и сделать на площадке каток. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.
Напомним, что в районном центре также продолжаются работы по благоустройству города. В Закаменске планируется открытие городского парка, уже открыты две новые детские площадки.
Сельские жители Бурятии помогают благоустраивать детские площадки
Общество, Фото:
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