Жительницам Бурятии не засчитали в стаж работу ветеринарами

Прокуратура в суде защитила пенсионные права двух женщин



В прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии обратились две местные жительницы, которым пенсионный орган отказал в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Отказы были мотивированы отсутствием у женщин стажа работы в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 календарных лет. В стаж не вошли периоды работы на Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.



В ходе прокурорской проверки было установлено, что женщины занимали должности ветеринарного врача и ветеринарного санитара. В должностные инструкции специалистов была включена обязанность по работе с сельскохозяйственными животными.



Прокурор района в суд направил исковые заявления об обязании пенсионного органа включить в трудовой стаж периоды работы в ветеринарной станции и произвести перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости со дня обращения граждан в пенсионный орган.



Советский районный суд Улан-Удэ требования удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

