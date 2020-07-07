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Жительницам Бурятии не засчитали в стаж работу ветеринарами

Жительницам Бурятии не засчитали в стаж работу ветеринарами
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура в суде защитила пенсионные права двух женщин

В прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии обратились две местные жительницы, которым пенсионный орган отказал в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Отказы были мотивированы отсутствием у женщин стажа работы в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 календарных лет. В стаж не вошли периоды работы на Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что женщины занимали должности ветеринарного врача и ветеринарного санитара. В должностные инструкции специалистов была включена обязанность по работе с сельскохозяйственными животными.

Прокурор района в суд направил исковые заявления об обязании пенсионного органа включить в трудовой стаж периоды работы в ветеринарной станции и произвести перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости со дня обращения граждан в пенсионный орган.

Советский районный суд Улан-Удэ требования удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура пенсии
 
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