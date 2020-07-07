В республике усиливается жара
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 июля, днём местами по республике кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами ливни. Ветер переменный 5-10, днем местами до 14 м/с.
Температура днём +31,+36, местами по Прибайкалью +22,+27.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Днём ожидается +33,+35.
В Бурятии воздух прогреется до +36
Общество, Фото:
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