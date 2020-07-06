Глава буддистов России поздравил Далай-ламу с юбилеем

Поздравление опубликовала Сангха



Буддийская Традиционная Сангха России опубликовала поздравление главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева с днем рождения. Сегодня Далай-ламе исполнилось 85 лет.



В поздравлении говорится:



«Буддийская традиционная Сангха России и буддисты России поздравляют Вас с днем рождения, с 85-летием!



Великие духовные учителя буддизма приходят к человечеству в особые периоды истории – когда ослабевает вера, усиливается бездуховность и поток страданий в уме человека становится подобным горному водопаду. Разум и вера подвергаются огромным испытаниям.



Вся Ваша жизнь, служение людям и высокий путь подвижника Дхармы, ученого философа, Духовного Учителя миллионов буддистов по всему миру являются великой, драгоценной помощью для всех Ваших учеников и последователей.



Мы благодарны Вам, за все, что Вы делаете во имя распространения и процветания Учения Будды на нашей Земле, для установления и упрочения гармонии в сознании современного человечества.



Мы желаем Вам крепкого здоровья и исполнения всех задуманных духовных планов в служении на благо человечества!



глава Буддистов России

глава Буддийской традиционной Сангхи России

XXIV Пандито Хамбо Лама

Дамба Аюшеев».



В Иволгинском дацане и во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходят специальные молебны хуралы к 85-летию Его Святейшества Далай Ламы XIV, за здравие долголетие.



- В буддийском мире все хуралы проходят согласно лунному календарю, и только один молебен имеет чёткую привязку по времени к используемому в светском мире григорианскому календарю - это день рождения - Его Святейшества Далай Ламы XIV, - пояснили в Сангхе.



Справка:



Далай Лама XIV Тензин Жамсо родился 6 июля 1935 года в деревне Такцер на северо-востоке Тибета, а в 1937 году его признали реинкарнацией Далай Ламы XIII, а в 1940 он был возведен на престол. С 1959 года живёт в городе Дхарамсала (Индия). В 1989 году он был удостоен Нобелевской премии мира.



На всех своих учениях и во всех выступлениях Далай Лама призывает своих последователей и людей Земли жить, соблюдая общечеловеческие ценности: любовь, доброту, сострадание и терпимость. Накануне своего 85-тилетия Его Святейшество призвал буддистов начитывать мантру Авалокитешвары (Арьябалы), эманацией которого, верят буддисты, на Земле является он сам: ОМ МАНИ БАДМЭ ХУМ.

