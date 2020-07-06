Глава буддистов России поздравил Далай-ламу с юбилеем

Поздравление опубликовала Сангха
Буддийская Традиционная Сангха России опубликовала поздравление главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева с днем рождения. Сегодня Далай-ламе исполнилось 85 лет.
В поздравлении говорится:
«Буддийская традиционная Сангха России и буддисты России поздравляют Вас с днем рождения, с 85-летием!
Великие духовные учителя буддизма приходят к человечеству в особые периоды истории – когда ослабевает вера, усиливается бездуховность и поток страданий в уме человека становится подобным горному водопаду. Разум и вера подвергаются огромным испытаниям.
Вся Ваша жизнь, служение людям и высокий путь подвижника Дхармы, ученого философа, Духовного Учителя миллионов буддистов по всему миру являются великой, драгоценной помощью для всех Ваших учеников и последователей.
Мы благодарны Вам, за все, что Вы делаете во имя распространения и процветания Учения Будды на нашей Земле, для установления и упрочения гармонии в сознании современного человечества.
Мы желаем Вам крепкого здоровья и исполнения всех задуманных духовных планов в служении на благо человечества!
глава Буддистов России
глава Буддийской традиционной Сангхи России
XXIV Пандито Хамбо Лама
Дамба Аюшеев».
В Иволгинском дацане и во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходят специальные молебны хуралы к 85-летию Его Святейшества Далай Ламы XIV, за здравие долголетие.
- В буддийском мире все хуралы проходят согласно лунному календарю, и только один молебен имеет чёткую привязку по времени к используемому в светском мире григорианскому календарю - это день рождения - Его Святейшества Далай Ламы XIV, - пояснили в Сангхе.
Справка:
Далай Лама XIV Тензин Жамсо родился 6 июля 1935 года в деревне Такцер на северо-востоке Тибета, а в 1937 году его признали реинкарнацией Далай Ламы XIII, а в 1940 он был возведен на престол. С 1959 года живёт в городе Дхарамсала (Индия). В 1989 году он был удостоен Нобелевской премии мира.
На всех своих учениях и во всех выступлениях Далай Лама призывает своих последователей и людей Земли жить, соблюдая общечеловеческие ценности: любовь, доброту, сострадание и терпимость. Накануне своего 85-тилетия Его Святейшество призвал буддистов начитывать мантру Авалокитешвары (Арьябалы), эманацией которого, верят буддисты, на Земле является он сам: ОМ МАНИ БАДМЭ ХУМ.
Глава буддистов России поздравил Далай-ламу с юбилеем
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