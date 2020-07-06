Более половины из них уже направлены в войска
В ходе весеннего призыва военкоматы Бурятии призвали более 850 призывников. 470 из них уже отправлены в войска, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.
Военные комиссариаты заявляют, что максимально используют дистанционные способы оповещения и изучения призывников. Но иногда приходится использовать и традиционный способ оповещения – вручение повесток. Эта процедура, заверяют военные, проводится с соблюдением всех санитарных норм и требований.
Кроме того, в военных комиссариатах проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией.
В Бурятии призвали более 850 новобранцев
Общество, Фото:
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