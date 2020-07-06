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В Бурятии призвали более 850 новобранцев

В Бурятии призвали более 850 новобранцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Более половины из них уже направлены в войска

В ходе весеннего призыва военкоматы Бурятии призвали более 850 призывников. 470 из них уже отправлены в войска, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.

Военные комиссариаты заявляют, что максимально используют дистанционные способы оповещения и изучения призывников. Но иногда приходится использовать и традиционный способ оповещения – вручение повесток. Эта процедура, заверяют военные, проводится с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Кроме того, в военных комиссариатах проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией.


призывники военнослужащие
 
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