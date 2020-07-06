В Бурятии призвали более 850 новобранцев

Более половины из них уже направлены в войска



В ходе весеннего призыва военкоматы Бурятии призвали более 850 призывников. 470 из них уже отправлены в войска, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.



Военные комиссариаты заявляют, что максимально используют дистанционные способы оповещения и изучения призывников. Но иногда приходится использовать и традиционный способ оповещения – вручение повесток. Эта процедура, заверяют военные, проводится с соблюдением всех санитарных норм и требований.



Кроме того, в военных комиссариатах проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией.





