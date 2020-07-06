Скоро примет посетителей и Дом природы
4 июля в Иркутске после карантина вновь распахнула свои двери зоогалерея. Врио губернатора региона Игорь Кобзев подписал указ, разрешающий работу зоопаркам.
Иркутская зоогалерея возобновила работу после 98 дней изоляции. Приём посетителей проходит в режиме ограничений – им следует приходить в защитных масках. Режим работы остался прежним.
Дом природы тоже готовится к открытию. В ближайшие дни должны забрать аквариумы, чтобы дать возможность организовать соблюдение социальной дистанции. После расширения пространства, пройдут санпроцедуры. Первый рабочий день запланирован на пятницу, 10 июля. Кошечки очень соскучились по посетителям, сидят все неглаженные.
С 1 августа в зоогалерея проведёт акцию «Билет за добро», также планируется день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской зоогалереи.
В Иркутске после карантина открылась зоогалерея
Общество, Фото:
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