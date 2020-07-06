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В Тункинском нацпарке пересчитали медведей

В Тункинском нацпарке пересчитали медведей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На территории каждого из четырёх участков учтены не менее 20 медведей

В Тункинском национальном парке завершился учёт медведя. Учёт длился с 12 мая по 26 июня – именно в этот период у медведя активная кормежка на убурах (островки сухих горных степей в лесном поясе – прим.ред).

Погодные условия благоприятствовали учетным работам во всех четырех инспекторских участках. Кроме того, благодаря установленным 22 фотоловушкам были получены хорошие видео и фотоматериалы. На данное время все собранные материалы обрабатываются и анализируются сотрудниками национального парка «Тункинский».

На территории каждого инспекторского участка учтены не менее 20 медведей разного пола и возраста, а на некоторых и более 30 особей.

- Данные работы позволяют понять ситуацию, какова динамика увеличения популяции. В ходе учета были сделаны полевые записи, которые мы обрабатываем. Так, в прошлом году насчитали 237 особей, - рассказал участковый госинспектор Владимир Русских.


медведь национальный парк
 
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