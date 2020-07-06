Первое место занял Восточный военный округ
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) заняли первые места среди команд Вооружённых Сил России в конкурсах на лучшего младшего специалиста вещевой службы и службы ракетного топлива, горючего и смазочных материалов «Армейский запас – 2020».
Всеармейский этап конкурса проводился в Забайкальском крае. В нём приняли участие более 190 военнослужащих из всех военных округов, флотов, видов и родов войск, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе военнослужащие соревновались в физической подготовленности, теоретических знаниях по специальности, стрельбе из стрелкового оружия.
Главным эпизодом конкурса, который решил исход соревнований среди специалистов вещевой службы, стало развёртывание передвижной полевой бани ППБ-32. Наилучший результат показала команда ВВО.
Среди младших специалистов службы горючего решающим конкурсом стало развёртывание средств заправки и транспортирования горючего, мотонасосной установки МНУГ-80, где команда ВВО также показала себя с лучшей стороны.
Военные со всей России соревновались в Забайкалье в развёртывании бань
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