Военные со всей России соревновались в Забайкалье в развёртывании бань

Первое место занял Восточный военный округ



Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) заняли первые места среди команд Вооружённых Сил России в конкурсах на лучшего младшего специалиста вещевой службы и службы ракетного топлива, горючего и смазочных материалов «Армейский запас – 2020».



Всеармейский этап конкурса проводился в Забайкальском крае. В нём приняли участие более 190 военнослужащих из всех военных округов, флотов, видов и родов войск, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе военнослужащие соревновались в физической подготовленности, теоретических знаниях по специальности, стрельбе из стрелкового оружия.



Главным эпизодом конкурса, который решил исход соревнований среди специалистов вещевой службы, стало развёртывание передвижной полевой бани ППБ-32. Наилучший результат показала команда ВВО.



Среди младших специалистов службы горючего решающим конкурсом стало развёртывание средств заправки и транспортирования горючего, мотонасосной установки МНУГ-80, где команда ВВО также показала себя с лучшей стороны.

