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Самолёты между Улан-Удэ и Читой будут летать чаще

Самолёты между Улан-Удэ и Читой будут летать чаще
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Субсидируемые полёты из Бурятии в Забайкалье будут совершаться по четыре раза в неделю

С 12 июля увеличится число субсидируемых полётов из столицы Забайкальского края в Улан-Удэ. Прямые авиарейсы между соседними регионами осуществляет авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»). Об этом заявил коммерческий директор международного аэропорта Чита Денис Каминский.

- Данный авиарейс востребован у жителей Читы и Улан-Удэ. Авиакомпания приняла решение выполнять по четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, – рассказал Денис Каминский.

Он отметил, что рейсы будут выполняться на воздушных судах Ан-28 и L-410. Стоимость билетов начнётся от 3000 рублей в один конец и от 6000 рублей туда и обратно. Согласно правил предоставления субсидий специальный тариф предоставляется всем категориям авиапассажиров, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Напомним, что в январе этого года рассматривался вопрос об увеличении авиарейсов из Улан-Удэ в Читы до 5 раз в неделю.
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