В Бурятии ракетчики уничтожили важные объекты «противника»

Общество, Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В ходе учений на полигоне Дивизионный расчёты провели электронные пуски по целям



Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) Искандер ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии уничтожили важнейшие опорные пункты условного противника в ходе учений на полигоне Дивизионный.



Так, ракетчики выполнили электронные одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим объекты противоракетной обороны условного противника, а также командные пункты, расположенные на удалении до нескольких сотен километров.



Кроме того, расчёты ОТРК «Искандер» отработали перегрузку ракет на пусковые установки, преодоление заражённого участка местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.



Механики-водители усовершенствовали навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930 в различных условиях местности, с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве. Всего к учению было привлечено свыше 100 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

