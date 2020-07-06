В ходе учений на полигоне Дивизионный расчёты провели электронные пуски по целям
Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) Искандер ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии уничтожили важнейшие опорные пункты условного противника в ходе учений на полигоне Дивизионный.
Так, ракетчики выполнили электронные одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим объекты противоракетной обороны условного противника, а также командные пункты, расположенные на удалении до нескольких сотен километров.
Кроме того, расчёты ОТРК «Искандер» отработали перегрузку ракет на пусковые установки, преодоление заражённого участка местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Механики-водители усовершенствовали навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930 в различных условиях местности, с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве. Всего к учению было привлечено свыше 100 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии ракетчики уничтожили важные объекты «противника»
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