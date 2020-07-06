ТГК-14 сообщила о сроках самого большого летнего отключения горячей воды
Значительная часть Улан-Удэ на две недели – с 20 июля по 2 августа – останется без горячей воды.
- Улан-Удэнская ТЭЦ-1 остановит теплофикационное оборудование с 20 июля по 2 августа для проведения ремонтной программы. В связи с этим с 00:00 20 июля будет отключено горячее водоснабжение потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов, отапливающихся от ТЭЦ-1, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».
Остановка ТЭЦ-1 на ремонт – плановая. В эти две недели состоятся профилактика и ремонт оборудования, которое в другое время всегда задействовано в теплоснабжении столицы Бурятии. Поэтому ремонт оборудования возможен только при полном остановке станции и отключении теплосети.
Работы по подготовке ТЭЦ-1 планируется завершить до 24:00 2 августа, после чего потребители города будут подключаться к горячему водоснабжению.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня часть Улан-Удэ также планово отключали от горячего водоснабжения. Однако горячая вода не вернулась в срок из-за выявленных дефектов на тепломагистралях.
Улан-удэнцы останутся без горячей воды на две недели
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