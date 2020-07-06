Также автомобилистов призвали сообщать о неадекватных водителях
В Закаменском районе Бурятии автоинспекторы напомнили водителям о недопустимости езды в нетрезвом виде. Полицейские рассказали автомобилистам о том, к чему может привести столь легкомысленное решение.
- На отдыхе граждане, выпив алкоголь, нередко садятся за руль транспортного средства, не задумываясь о собственной безопасности, безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Ценой безответственного шага может стать не только разбитая машина и значительный штраф, но и человеческая жизнь, - объясняли полицейские.
Инспекторы ГИБДД постарались убедить водителей не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, не употреблять спиртное самим и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют транспортом в нетрезвом виде.
Всем участникам акции сотрудники полиции вручили тематические буклеты, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии водителей убеждали не пить за рулём
Общество, Фото:
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