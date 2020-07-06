В Бурятии водителей убеждали не пить за рулём

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Также автомобилистов призвали сообщать о неадекватных водителях



В Закаменском районе Бурятии автоинспекторы напомнили водителям о недопустимости езды в нетрезвом виде. Полицейские рассказали автомобилистам о том, к чему может привести столь легкомысленное решение.



- На отдыхе граждане, выпив алкоголь, нередко садятся за руль транспортного средства, не задумываясь о собственной безопасности, безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Ценой безответственного шага может стать не только разбитая машина и значительный штраф, но и человеческая жизнь, - объясняли полицейские.



Инспекторы ГИБДД постарались убедить водителей не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, не употреблять спиртное самим и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют транспортом в нетрезвом виде.



Всем участникам акции сотрудники полиции вручили тематические буклеты, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





