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В Бурятии водителей убеждали не пить за рулём

В Бурятии водителей убеждали не пить за рулём
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Также автомобилистов призвали сообщать о неадекватных водителях

В Закаменском районе Бурятии автоинспекторы напомнили водителям о недопустимости езды в нетрезвом виде. Полицейские рассказали автомобилистам о том, к чему может привести столь легкомысленное решение.

- На отдыхе граждане, выпив алкоголь, нередко садятся за руль транспортного средства, не задумываясь о собственной безопасности, безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Ценой безответственного шага может стать не только разбитая машина и значительный штраф, но и человеческая жизнь, - объясняли полицейские.

Инспекторы ГИБДД постарались убедить водителей не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, не употреблять спиртное самим и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют транспортом в нетрезвом виде.

Всем участникам акции сотрудники полиции вручили тематические буклеты, сообщили в УГИБДД по Бурятии.


водители ГИБДД алкогольное опьянение
 
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