В Улан-Удэ пройдёт акция по сдаче бутылок, пакетов и банок

Вторсырьё должно быть относительно чистым, без пищевых и химических остатков
11 июля с 10 до 12 часов пройдёт акция «Время разделять!». Улан-удэнцы могут принести сюда и сдать на переработку отсортированное вторсырьё, тем самым уменьшить объём мусора, вывозимого на полигон.
Вторсырьё должно быть относительно чистым, без пищевых и химических остатков. Пакеты нужно сполоснуть водой и высушить.
Можно принести на акцию:
- макулатуру: газеты, книги, офисную бумагу, тетради, альбомы, коробки от чая, каш, конфет, чеки, флаеры/рекламки, журналы, в том числе глянцевые (хорошо упаковать);
- картон (сдавать отдельно);
- пластиковые бутылки от воды, напитков (кроме ярко салатного цвета и фиолетовых), смять/сжать (маркировка РЕТ 1);
- бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры);
- алюминиевые банки;
- жестяные, консервные банки;
- стеклянные бутылки, банки;
- пакеты, тепличная плёнку, полиэтиленовую плёнку и мешочки - чистые и сухие. Упаковку с маркировкой 2 и 4, мягкую, тянущуюся;
- органические отходы: траву, опилки, картонные каретки от яиц, бумажные салфетки, овощные очистки, отходы со стола вареные/не вареные, отходы животного происхождения (жидкость слить, кости отдельно). Яичную скорлупу измельчить или сдать отдельно.
Пищевые отходы следует упаковать в картонную коробку (без скотча) с двойным дном, чтобы не протекало, или в большой плотный пакет. Не допускать попадания в органику чеков, ценников, наклеек на фрукты, ваты, ламинированных бумажек, крышек, резинок, полиэтилена, обёрток от конфет, тряпок, влажных салфеток, бычков и др. мусора.
Также горожане могут сдать вёдра из-под краски – от 10 литров, целые, с крышкой.
Организаторы не принимают:
- чайные пакетики, чеки, органику в мелких фасовочных пакетах;
- контейнеры, пластиковые баночки от витаминов, БАДов и т.п.;
- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.).
Батарейки можно сдать бесплатно в МИП «Байкалия» (Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70 «а»), тел.89025632564.
Вторсырьё можно принести в следующие точки:
1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)
2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу, слева);
3. п. Восточный, остановка «Абсолют», улица Туполева, 7 «а»;
4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);
5. Музей истории Улан-Удэ по улице Ленина (Арбат);
6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.
В Улан-Удэ пройдёт акция по сдаче бутылок, пакетов и банок
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