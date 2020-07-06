В Улан-Удэ пройдёт акция по сдаче бутылок, пакетов и банок

Вторсырьё должно быть относительно чистым, без пищевых и химических остатков



11 июля с 10 до 12 часов пройдёт акция «Время разделять!». Улан-удэнцы могут принести сюда и сдать на переработку отсортированное вторсырьё, тем самым уменьшить объём мусора, вывозимого на полигон.



Вторсырьё должно быть относительно чистым, без пищевых и химических остатков. Пакеты нужно сполоснуть водой и высушить.



Можно принести на акцию:



- макулатуру: газеты, книги, офисную бумагу, тетради, альбомы, коробки от чая, каш, конфет, чеки, флаеры/рекламки, журналы, в том числе глянцевые (хорошо упаковать);

- картон (сдавать отдельно);

- пластиковые бутылки от воды, напитков (кроме ярко салатного цвета и фиолетовых), смять/сжать (маркировка РЕТ 1);

- бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры);

- алюминиевые банки;

- жестяные, консервные банки;

- стеклянные бутылки, банки;

- пакеты, тепличная плёнку, полиэтиленовую плёнку и мешочки - чистые и сухие. Упаковку с маркировкой 2 и 4, мягкую, тянущуюся;

- органические отходы: траву, опилки, картонные каретки от яиц, бумажные салфетки, овощные очистки, отходы со стола вареные/не вареные, отходы животного происхождения (жидкость слить, кости отдельно). Яичную скорлупу измельчить или сдать отдельно.



Пищевые отходы следует упаковать в картонную коробку (без скотча) с двойным дном, чтобы не протекало, или в большой плотный пакет. Не допускать попадания в органику чеков, ценников, наклеек на фрукты, ваты, ламинированных бумажек, крышек, резинок, полиэтилена, обёрток от конфет, тряпок, влажных салфеток, бычков и др. мусора.



Также горожане могут сдать вёдра из-под краски – от 10 литров, целые, с крышкой.



Организаторы не принимают:



- чайные пакетики, чеки, органику в мелких фасовочных пакетах;

- контейнеры, пластиковые баночки от витаминов, БАДов и т.п.;

- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.).



Батарейки можно сдать бесплатно в МИП «Байкалия» (Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70 «а»), тел.89025632564.



Вторсырьё можно принести в следующие точки:



1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)

2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу, слева);

3. п. Восточный, остановка «Абсолют», улица Туполева, 7 «а»;

4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);

5. Музей истории Улан-Удэ по улице Ленина (Арбат);

6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.







