Победителями названы авторы 6 песен
В Бурятии в колледже искусств имени П.И. Чайковского состоялся республиканский конкурс на создание песен и видеоклипов на бурятском языке. Мероприятие проводилось в дистанционном формате в рамках реализации госпрограммы по сохранению и развитию бурятского языка.
В конкурсе приняли участие авторы песен на бурятском языке из Улан-Удэ, районов Бурятии и соседней Монголии. Многие участники проявили себя и как композиторы, и как авторы слов, и как исполнители. Оценивало конкурсантов профессиональное жюри в составе директора колледжа искусств Баира Турбянова; начальника отдела искусств, народного творчества и образования минкультуры РБ Дмитрия Дылыкова; замдиректора театра оперы и балета Давида Дондупова; поэта Николая Шабаева; преподавателя дирижерско-хоровых дисциплин Александра Саможапова; аранжировщика Павла Карелова; композитора и певца Алагуя Егорова.
Как сообщает пресс-служба колледжа, по итогам обсуждения победителями конкурса стали песни:
- «Гансахан инагни», музыка Пурбо Дамиранова, стихи Рэгзэмы Батомункуевой;
- «Тэрэ басаган» Нар-Оюу Наранбаатар;
- «Соёмбо» Дулмы Сунраповой;
- «hээр шаалганай дуун» Дугармы Цыреновой;
- «Аянай шубууд» Юлии Будаевой;
- «Бальжин хатан» Сарантуи Жалцановой.
В Бурятии провели конкурс по созданию песен и клипов на бурятском языке
Общество, Фото:
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