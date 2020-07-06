Сейчас они живут на съёмных квартирах
Двум сиротам из Кабанского района Бурятии дадут жильё. Но для им пришлось обращаться в прокуратуру. Сейчас сироты вынуждены снимать жильё и жить у родни.
- В соответствии с постановлениями администрации Кабанского района заявители приняты на учёт в качестве нуждающихся в обеспечении жилым помещением, предоставляемым по договору найма специализированного жилого помещения. В нарушение федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по достижению возраста 18 лет граждане не обеспечены жилым помещением. Не имея собственного жилья, они вынуждены проживать у родственников и в съемных квартирах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор Кабанского района обратился в суд с иском об обязании министерства социальной защиты населения Бурятии обеспечить граждан благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.
Решения суда не вступили в законную силу.
В Бурятии двум сиротам дадут квартиры по решению суда
Общество, Фото:
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