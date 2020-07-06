В Бурятии двум сиротам дадут квартиры по решению суда

Сейчас они живут на съёмных квартирах



Двум сиротам из Кабанского района Бурятии дадут жильё. Но для им пришлось обращаться в прокуратуру. Сейчас сироты вынуждены снимать жильё и жить у родни.



- В соответствии с постановлениями администрации Кабанского района заявители приняты на учёт в качестве нуждающихся в обеспечении жилым помещением, предоставляемым по договору найма специализированного жилого помещения. В нарушение федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по достижению возраста 18 лет граждане не обеспечены жилым помещением. Не имея собственного жилья, они вынуждены проживать у родственников и в съемных квартирах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор Кабанского района обратился в суд с иском об обязании министерства социальной защиты населения Бурятии обеспечить граждан благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.



Решения суда не вступили в законную силу.

