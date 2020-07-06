В прошлом году жениться и разводиться стали чаще
Жители Бурятии стали чаще и жениться, и разводиться. По данным Бурятстата, в 2019 году в республике сыграли свадьбы 6046 пар, что на 7% больше, чем годом ранее.
Разводов стало больше на 5,6% - свои союзы расторгли 3491 пара.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2018 года в Улан-Удэ после капремонта открылся Дворец бракосочетания.
В Бурятии на каждые две свадьбы приходится один развод
Общество, Фото:
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