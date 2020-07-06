По республике местами кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами по южной половине ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах днём до 15-18 м/с. Температура ночью 12-17, местами по северным районам 4-9, днём 27-32, по Прибайкалью и северо-востоку 19-24 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 14-16, днём 28-30 тепла.
В Бурятии 32-градусная жара
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 06.07.2020
По республике местами кратковременные дожди, грозы
Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного
Зарина Догузова находится в республике с рабочим визитом
Каждый военнослужащий пройдёт медицинский осмотр, с последующим пребыванием на карантине в течение двух недель
Планируется, что с 5 июля по 22 сентября республику посетят более 1700 туристов из России
Инцидент произошёл вечером 1 июля
Сейчас лечение проходят 811 человек
В столице Бурятии днём местами кратковременный дождь, гроза
В Заиграевском районе прошёл ритуал почитания хозяина местности
Его имя присвоено посёлку в Железнодорожном районе Улан-Удэ и парку культуры и отдыха ЛВРЗ
Самолёт-амфибия набирает воду из Байкала
Первый этап эксперимента по разработке методов восстановления популяции ольхонской полёвки, признан успешным
Зарина Догузова работает в Бурятии в преддверии открытия чартерных рейсов
Местами по республике грозы
Общество, 03.07.2020
В ближайшее время будет установлены детская площадка и лавки