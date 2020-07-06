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В Бурятии 32-градусная жара

В Бурятии 32-градусная жара
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике местами кратковременные дожди, грозы

По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами по южной половине ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах днём до 15-18 м/с. Температура ночью 12-17, местами по северным районам 4-9, днём 27-32, по Прибайкалью и северо-востоку 19-24 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 14-16, днём 28-30 тепла.
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