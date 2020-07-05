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Глава Ростуризма о Бурятии: «Нахожусь под большим впечатлением от всего увиденного»

Глава Ростуризма о Бурятии: «Нахожусь под большим впечатлением от всего увиденного»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Зарина Догузова находится в республике с рабочим визитом 

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поделилась впечатлениями от Бурятии на своей странице в Instagram.

Она сообщила в социальной сети, что прилетела в республику с рабочим визитом и «с головой погрузилась в местную атмосферу с её уникальным колоритом».

- Могу честно сказать, что нахожусь под большим впечатлением от всего увиденного и хочу поделиться с вами тем, как тепло меня встретили, и сколько необыкновенных мест удалось посетить уже в первые сутки. Культурное многообразие региона производит невероятно сильный эффект! Меня приятно поразило, как мирно и гармонично в Бурятии сосуществуют православие, буддизм и старообрядчество. В каждом из течений чувствуется самобытность и любовь к своей вековой истории, - отмечает она.



Далее руководитель Федерального агентства по туризму рассказала, что сначала она посетила Иволгинский дацан и познакомилась с особенностями буддизма в Бурятии.

- А затем мы отправились в село Десятниково, где я с большим удовольствием встретилась со староверами. Традиции семейских вошли в список шедевров нематериального наследия ЮНЕСКО, поэтому прикоснуться к быту и обычаям этих людей было по-настоящему любопытным опытом. Я благодарю всех за такой замечательный радушный приём! Это лишний раз напомнило мне, в какой удивительной стране мы живём! – написала Зарина Догузова.

Напомним, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова прилетела в Улан-Удэ 3 июля.

Сообщалось, что она осмотрит объекты туристского показа на Байкале, посетит Иволгинский дацан, познакомится с укладом старообрядцев. В воскресенье примет участие в конференции «Особенности формирования турпродукта в Бурятии. Запуск чартерных программ».

5 июля стартовала первая в Бурятии чартерная программа, которую при поддержке Ростуризма организовывает туроператор TUI Россия. И в столицу Бурятии сегодня прилетел первый чартерный рейс «Москва – Улан-Удэ» с 160 туристами.

Гостям будет предложена насыщенная программа, которая познакомит с культурой многонациональной республики, с историческими достопримечательностями и красотами природы.

туризм
 
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