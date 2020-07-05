В Бурятии военные провели радиотренировку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного



В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, на текущей неделе проведена радиотренировка с целью проверки систем управления и взаимодействия командования с подчинёнными воинскими частями.



Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного - техническими средствами условного противника.



Кроме того, специалисты отработали комплекс задач по развёртыванию подвижного пункта управления объединения.



В мероприятии были задействованы современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности, аппаратные спутниковой связи, сообщает пресс-служба ВВО.

