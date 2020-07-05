Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, на текущей неделе проведена радиотренировка с целью проверки систем управления и взаимодействия командования с подчинёнными воинскими частями.
Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного - техническими средствами условного противника.
Кроме того, специалисты отработали комплекс задач по развёртыванию подвижного пункта управления объединения.
В мероприятии были задействованы современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности, аппаратные спутниковой связи, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии военные провели радиотренировку
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