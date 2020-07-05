Более 100 новобранцев прибыли в воинские части в Бурятии



Более 100 новобранцев из регионов центральной Сибири прибыли для прохождения военной службы в соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии.



На железнодорожном вокзале молодое пополнение встретили представители воинских частей. Доставка к местам службы была организована автомобильным и железнодорожным транспортом, предварительно прошедшим специальную обработку.



В связи с мерами по недопущению распространения вирусной инфекции, каждый военнослужащий пройдёт углубленный медицинский осмотр, с последующим пребыванием на карантине в течение двух недель.



Помимо этого, будет организовано социологическое изучение новобранцев, основанное на личных беседах со специалистами групп психологической работы и решении тестовых задач и тестов.



В дальнейшем молодым солдатам в течение месяца предстоит пройти курс общевойсковой подготовки на базе танкового соединения ВВО, с последующим распределением в воинские части округа, дислоцированные в республике.



Всего в объединении в рамках весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу будет призвано более 1 тысячи новобранцев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

