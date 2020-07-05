В Бурятии оштрафовали водителя иномарки с высунувшимися из окон пассажирками

Инцидент произошёл вечером 1 июля



В Бурятии сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя иномарки, пассажирки которой в нарушение ПДД ехали, наполовину высунувшись из окон.



Инцидент произошёл вечером 1 июля на 454 километре автодороги «Иркутск-Чита». Видео произошедшего было опубликовано очевидцем в одной из соцсетей.



Полицейские по фото, снятому камерой видеонаблюдения «ЦАФАП», оперативно установили владельца автомобиля - 24-летнюю неработающую улан-удэнку. Свою вину она признала.



- В отношении горожанки вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Ей назначен штраф, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

