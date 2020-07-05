Инцидент произошёл вечером 1 июля
В Бурятии сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя иномарки, пассажирки которой в нарушение ПДД ехали, наполовину высунувшись из окон.
Инцидент произошёл вечером 1 июля на 454 километре автодороги «Иркутск-Чита». Видео произошедшего было опубликовано очевидцем в одной из соцсетей.
Полицейские по фото, снятому камерой видеонаблюдения «ЦАФАП», оперативно установили владельца автомобиля - 24-летнюю неработающую улан-удэнку. Свою вину она признала.
- В отношении горожанки вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Ей назначен штраф, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии оштрафовали водителя иномарки с высунувшимися из окон пассажирками
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Зарина Догузова прилетела в республику с рабочим визитом
Каждый военнослужащий пройдёт медицинский осмотр, с последующим пребыванием на карантине в течение двух недель
Планируется, что с 5 июля по 22 сентября республику посетят более 1700 туристов из России
Инцидент произошёл вечером 1 июля
Сейчас лечение проходят 811 человек
В столице Бурятии днём местами кратковременный дождь, гроза
В Заиграевском районе прошёл ритуал почитания хозяина местности
Его имя присвоено посёлку в Железнодорожном районе Улан-Удэ и парку культуры и отдыха ЛВРЗ
Самолёт-амфибия набирает воду из Байкала
Первый этап эксперимента по разработке методов восстановления популяции ольхонской полёвки, признан успешным
Зарина Догузова работает в Бурятии в преддверии открытия чартерных рейсов
Местами по республике грозы
В ближайшее время будет установлены детская площадка и лавки
На камеру были сняты лоси, косули, кабаны и медведь
По его приглашению учитель из Агинского обучает детей бурятскому языку