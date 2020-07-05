В столице Бурятии днём местами кратковременный дождь, гроза
По данным Бурятского Гидрометцентра, 5 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, возможны ливни и град. Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 14-19, местами 6-11, днём 27-32, местами 20-25 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 16-18, днём 28-30 тепла.
В Улан-Удэ сегодня днём до +30 градусов
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Общество, 05.07.2020
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