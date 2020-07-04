В Бурятии на горе установили буддийский субурган





3 июля в Заиграевском районе Бурятии ламы Шулутского дацана и верующие буддисты собрались на ритуал почитания хозяина местности. Ритуал проводится в местности Булгата, где обоо – культовое место для почитания – установил лама ещё в 1865 году. Это обоо почитается жителями улусов Шэнэ-Буса, Сундулга и Додо-Гол.- Уникальность этого обоо заключается в том, что у хозяина местности есть изображение его облика, свой флаг и свой гимн! Изображение хранителя местности было создано лично ширээтэ ламой Ванчуковым, - сообщили в Буддийской Традиционной Сангхе России.Перед началом молебна верующие торжественно водрузили изображение и флаг на самом почётном месте. А после они исполняли гимн «Булгатын магтаал» (магтаал – с бур.языка «восхваление».Также был доставлен и установлен на горе Булгата субурган «Лхабаб Чойдэн» высотой 67 см. Этот субурган был приобретён на средства жителей улуса Шэнэ-Буса и Сундулга (Старая Курба). Организовал сбор средств на установку субургана староста улуса Шэнэ-Буса Гымпыл Гынденов.- 28 июня в Шулутском дацане прошло освящение субургана, а после он был доставлен в улус, где в течение нескольких дней жители имели возможность получить благословление и сделать гороо, - сообщили в Сангхе.