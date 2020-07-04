 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июля

03 Июля

Популярное

В Бурятии на горе установили буддийский субурган

В Бурятии на горе установили буддийский субурган
Общество,  Фото:Сангха России
В Заиграевском районе прошёл ритуал почитания хозяина местности

3 июля в Заиграевском районе Бурятии ламы Шулутского дацана и верующие буддисты собрались на ритуал почитания хозяина местности. Ритуал проводится в местности Булгата, где обоо – культовое место для почитания – установил лама ещё в 1865 году. Это обоо почитается жителями улусов Шэнэ-Буса, Сундулга и Додо-Гол.

- Уникальность этого обоо заключается в том, что у хозяина местности есть изображение его облика, свой флаг и свой гимн! Изображение хранителя местности было создано лично ширээтэ ламой Ванчуковым, - сообщили в Буддийской Традиционной Сангхе России.

Перед началом молебна верующие торжественно водрузили изображение и флаг на самом почётном месте. А после они исполняли гимн «Булгатын магтаал» (магтаал – с бур.языка «восхваление».

Также был доставлен и установлен на горе Булгата субурган «Лхабаб Чойдэн» высотой 67 см. Этот субурган был приобретён на средства жителей улуса Шэнэ-Буса и Сундулга (Старая Курба). Организовал сбор средств на установку субургана староста улуса Шэнэ-Буса Гымпыл Гынденов.

- 28 июня в Шулутском дацане прошло освящение субургана, а после он был доставлен в улус, где в течение нескольких дней жители имели возможность получить благословление и сделать гороо, - сообщили в Сангхе. 

буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на горе установили буддийский субурган
В Бурятии на горе установили буддийский субурган
Общество, 04.07.2020
В Заиграевском районе прошёл ритуал почитания хозяина местности
«Собой закрыл амбразуру дзота…»: О Герое Советского Союза Сергее Орешкове
«Собой закрыл амбразуру дзота…»: О Герое Советского Союза Сергее Орешкове
Общество, 04.07.2020
Его имя присвоено посёлку в Железнодорожном районе Улан-Удэ и парку культуры и отдыха ЛВРЗ  
Леса Иркутской области тушит самолёт-амфибия
Общество, 04.07.2020
Самолёт-амфибия набирает воду из Байкала
На Байкале получила шанс на возрождение популяция редких грызунов
На Байкале получила шанс на возрождение популяция редких грызунов
Общество, 04.07.2020
Первый этап эксперимента по разработке методов восстановления популяции ольхонской полёвки, признан успешным
Глава Ростуризма посетила Иволгинский дацан
Глава Ростуризма посетила Иволгинский дацан
Общество, 04.07.2020
Зарина Догузова работает в Бурятии в преддверии открытия чартерных рейсов  
В Бурятии сегодня 35-градусная жара
В Бурятии сегодня 35-градусная жара
Общество, 04.07.2020
Местами по республике грозы
Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Общество, 03.07.2020
В ближайшее время будет установлены детская площадка и лавки
В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных
В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных
Общество, 03.07.2020
На камеру были сняты лоси, косули, кабаны и медведь
На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций
На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций
Общество, 03.07.2020
По его приглашению учитель из Агинского обучает детей бурятскому языку
В Бурятии восстановлен мост через реку Жомболок
В Бурятии восстановлен мост через реку Жомболок
Общество, 03.07.2020
Ремонт осуществлялся силами местных жителей
Опознавательный автомобильный знак «Инвалид» отменяется
Опознавательный автомобильный знак «Инвалид» отменяется
Общество, 03.07.2020
Подобные знаки больше не будут выдаваться
Обряды обоо в Агинском пройдут без участия верующих
Обряды обоо в Агинском пройдут без участия верующих
Общество, 03.07.2020
Они состоятся на территории посёлка 4 и 5 июля
Два района Бурятии получили новые автобусы для школ и домов культуры
Два района Бурятии получили новые автобусы для школ и домов культуры
Общество, 03.07.2020
Один микроавтобус предназначен для Кабанского района, другой - для Тункинского района
В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
Общество, 03.07.2020
Памятный знак поставят около мемориала «Вечный огонь»
В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок
В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок
Общество, 03.07.2020
Произведения могут быть написаны как на русском, так и бурятском языках

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^