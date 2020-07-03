В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных

Государственными инспекторами «Дирекции особо охраняемых природных территорий» (ООПТ) за прошедшую неделю на территории ООПТ регионального значения выполнены мероприятия по снятию фото-видео данных с установленных на территориях заказников фотоловушек.В Забайкальском крае государственные инспектора дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) за прошедшую неделю провели снятие фото- и видеоданных с установленных на территориях заказников фотоловушек.Материалы фотоловушек проверяются егерями в начале и в конце егерской смены, которая составляет 15 дней. Фотоловушки предназначены для наблюдения за дикими животными, а также за посетителями заказника, для пресечения противоправных действий. Все проезжающие автомобили и проходящие животные фиксируются на данном устройстве.- Камеры закреплялись на стволах деревьев в местах кормления, на оборудованных солонцах. В результате получено почти 3500 фото-, видеоматериалов. В поле зрения фотоловушек попали группировка лосей, косуль, кабанов и даже медведь, – рассказал директор дирекции ООПТ Забайкальского края» Александр Бузинов.Отметим, что фотоловушки, закупленные и установленные в Никишинском и Читинском, Ульдургинском, Бутунгарском заказниках, приобретены на выделенные средства всемирного фонда дикой природы (WWF) в 2017 году. Это фоторегистраторы, в которых присутствует датчик движения. Часть фотоловушек оборудована специальным передатчиком, который передает зафиксированные фото и видео материалы инспекторам дирекции ООПТ. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.