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03 Июля

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Опознавательный автомобильный знак «Инвалид» отменяется

Опознавательный автомобильный знак «Инвалид» отменяется
Общество,  Фото:pixabay.com
Подобные знаки больше не будут выдаваться

С 1 июля в законодательство по бесплатной парковке для людей с инвалидностью, передвигающихся на автомобилях, внесён ряд изменений. Опознавательные автомобильные знаки «инвалид» больше выдаваться не будут. Теперь после освидетельствования и признания человека инвалидом вся информация из бюро медико-социальной экспертизы автоматически будет поступать в федеральный реестр инвалидов.

Для получения льгот на парковку автомобиля инвалиду или родителям ребёнка-инвалида необходимо подать заявление в электронном виде на портале госуслуг или через личный кабинет в информационной системе федерального реестра инвалидов.

- В заявлении необходимо будет указать марку и государственный номер машины, остальная информация загрузится автоматически. Заявление можно также подать и через МФЦ. При этом потребуется предоставить больше сведений. Кроме марки и номера транспортного средства необходимы: документ, удостоверяющий личность, дата и место рождения, страховой номер индивидуального лицевого счёта, все данные на представителя с документом, подтверждающим его полномочия. Подать заявление можно на одно транспортное средство с возможностью изменения указанных сведений в дальнейшем. Сотрудники ГИБДД будут проверять информацию не по знаку «Инвалид», а по номеру автомобиля, – отметила главный эксперт по медико-социальной экспертизе в Иркутской области Наталья Рыбченко.

Бесплатная парковка теперь предоставляется транспортным средствам, которыми управляют или перевозят инвалидов I и II группы, или детей-инвалидов. Воспользоваться услугой могут в том числе инвалиды III группы при наличии у них ограничений способности к самостоятельному передвижению, а также граждане без таких ограничений, если ранее, до 1 июля, они получили опознавательный знак «Инвалид» в учреждении медико-социальной экспертизы.

Знак со сроком действия «бессрочно», который инвалиды получили до июля 2020 года, сдавать не нужно. При этом гражданину необходимо подать сведения о конкретном транспортном средстве для внесения его в федеральный реестр инвалидов.

Отметим, что с сентября 2018 года функция по выдаче знака «Инвалид» была возложена на экспертов медико-социальной экспертизы. За это время для жителей Иркутской области было оформлено более 18 тысяч знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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