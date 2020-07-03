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03 Июля

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В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»

В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Памятный знак поставят около мемориала «Вечный огонь»

Проект стелы в честь присвоения Иркутску звания «Город трудовой доблести» представят на всенародное обсуждение. Об этом врио губернатора области Игорю Кобзеву доложил мэр города Руслан Болтов. Сегодня, 3 июля, они обсудили планы по установке гранитного памятного знака в областном центре.

Стелу предлагается установить на площадке между мемориалом славы «Вечный огонь» и памятником дважды Герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову.

- Почётное звание «Город трудовой доблести» – это заслуженная оценка подвига иркутян в годы войны. Знак того, насколько весомым оказался их вклад в достижение Победы, дань уважения старшему поколению за их самоотверженный труд. Площадка возле мемориала – одно из наиболее подходящих мест для памятного знака, – отметил глава региона Игорь Кобзев.

2 июля указом президента Российской Федерации Владимира Путина Иркутску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». С инициативой о присвоении такого статуса выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- Хотелось бы поблагодарить главу региона, всех, кто принимал участие в голосовании и поддержал нашу инициативу. Поставлена задача в сжатые сроки провести работы по установке стелы. У нас уже есть её эскиз и проект, которые мы готовы представить на всенародное обсуждение, – сообщил Руслан Болотов.

Новый памятный знак в Иркутске планируется установить к сентябрю, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск стела
 
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