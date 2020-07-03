Памятный знак поставят около мемориала «Вечный огонь»
Проект стелы в честь присвоения Иркутску звания «Город трудовой доблести» представят на всенародное обсуждение. Об этом врио губернатора области Игорю Кобзеву доложил мэр города Руслан Болтов. Сегодня, 3 июля, они обсудили планы по установке гранитного памятного знака в областном центре.
Стелу предлагается установить на площадке между мемориалом славы «Вечный огонь» и памятником дважды Герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову.
- Почётное звание «Город трудовой доблести» – это заслуженная оценка подвига иркутян в годы войны. Знак того, насколько весомым оказался их вклад в достижение Победы, дань уважения старшему поколению за их самоотверженный труд. Площадка возле мемориала – одно из наиболее подходящих мест для памятного знака, – отметил глава региона Игорь Кобзев.
2 июля указом президента Российской Федерации Владимира Путина Иркутску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». С инициативой о присвоении такого статуса выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
- Хотелось бы поблагодарить главу региона, всех, кто принимал участие в голосовании и поддержал нашу инициативу. Поставлена задача в сжатые сроки провести работы по установке стелы. У нас уже есть её эскиз и проект, которые мы готовы представить на всенародное обсуждение, – сообщил Руслан Болотов.
Новый памятный знак в Иркутске планируется установить к сентябрю, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ближайшее время будет установлены детская площадка и лавки
На камеру были сняты лоси, косули, кабаны и медведь
По его приглашению учитель из Агинского обучает детей бурятскому языку
Ремонт осуществлялся силами местных жителей
Подобные знаки больше не будут выдаваться
Они состоятся на территории посёлка 4 и 5 июля
Один микроавтобус предназначен для Кабанского района, другой - для Тункинского района
Памятный знак поставят около мемориала «Вечный огонь»
Произведения могут быть написаны как на русском, так и бурятском языках
Мероприятие было приурочено к 10-летию учреждения в России института уполномоченных по правам ребёнка
Онлайн-показ состоится 5 июля
Также приглашаются другие роды, племена и этнические диаспоры
В Сотниково проходят лечение и восстановление 115 детей
По-прежнему запрещена деятельность СПА-салонов, бань, саун и соляриев
Осуждённые освободились условно-досрочно