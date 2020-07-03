Обряды обоо в Агинском пройдут без участия верующих

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они состоятся на территории посёлка 4 и 5 июля



В посёлке Агинском обряды в местности Залаа Баабай (заречная часть посёлка) и с северной стороны намечены на 4 и 5 июля соответственно. Начало мероприятий в 12:00.



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории Агинского Бурятского округа территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Агинском рекомендовано проведение обрядовых мероприятий (обоо) без участия верующих.



- Уважаемые верующие! 4 и 5 июля в Агинском проводится Обоо тахилга. В связи с COVID-19 просим вас не присутствовать, а молиться дома. Будет вестись онлайн-трансляция. Спасибо за понимание, берегите себя! – обратилась к жителям посёлка администрация Агинского дацана.



Прямую трансляцию обрядов покажут на официальном ютуб-канале Агинского дацана. Также будет доступна трансляция на инстаграм-странице поселковой администрации.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского, на территории городского округа каждое лето на местах поклонения духам-хозяевам местности проводится обряд «Обоо тахилгаан». Обряд проводится для призвания благополучия и процветания, мира и спокойствия всего живого во всей вселенной.



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