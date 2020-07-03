В ближайшее время будет установлены детская площадка и лавки
В Закаменске продолжаются работы по благоустройству любимого места отдыха многих горожан – городского парка. Открытие обновлённого парка планируется уже в июле.
- В данный момент освещены дорожки и спортивное поле. Завершаются работы по замене ограждения с восточной стороны парка. Скоро будет установлен большой детский игровой комплекс у центрального входа в парк, лавки на спортивном поле, – сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Напомним, что ранее в Закаменске открылись две новые детские площадки, запланирована реконструкция сквера Победы. Всего в 2020 году на благоустройство территорий города будет направлено 9,8 млн рублей.
Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Общество, Фото:
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