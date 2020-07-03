Ремонт осуществлялся силами местных жителей
28 июня в улусе Шарза Окинского района Бурятии состоялось открытие моста через реку Жомболок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
Старый мост был реконструирован силами местных жителей из ТОС «Шарза», председателем которого является староста улуса Эрдэни Галсанов. Инициатива по ремонту моста принадлежит главе сельского поселения «Саянское» Дамбе Тапхарову.
В конце 2016 года в Бурятии из-за выхода наледи в русле реки Жомболок были затоплены участки автомобильной дороги «Орлик – Саяны – Хужир». Дорога была закрыта, транспортное сообщение производилось объездной дорогой через улус Шарза.
В Бурятии восстановлен мост через реку Жомболок
Общество, Фото:
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