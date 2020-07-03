Два района Бурятии получили новые автобусы для школ и домов культуры

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Один микроавтобус предназначен для Кабанского района, другой - для Тункинского района



Муниципалитеты Бурятии получили новые автобусы для домов культуры и школ, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики. Они приобретены по программе «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Республике Бурятия».



Один микроавтобус отправлен в Кабанский район - в село Хандала. Второй куплен для дома культуры в селе Хужиры Тункинского района республики. Также Тарбагатайская школа получит автобус для перевозки детей уже в августе этого года. На покупку техники затрачено 7,5 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета.



Всего по направлению «Современный облик сельских территорий» в Бурятии реализуется три проекта, инициированных жителями населённых пунктов. Все они прошли жёсткий отбор на федеральном уровне. На эти цели направлено свыше 220 миллионов рублей.



