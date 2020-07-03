Один микроавтобус предназначен для Кабанского района, другой - для Тункинского района
Муниципалитеты Бурятии получили новые автобусы для домов культуры и школ, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики. Они приобретены по программе «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Республике Бурятия».
Один микроавтобус отправлен в Кабанский район - в село Хандала. Второй куплен для дома культуры в селе Хужиры Тункинского района республики. Также Тарбагатайская школа получит автобус для перевозки детей уже в августе этого года. На покупку техники затрачено 7,5 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета.
Всего по направлению «Современный облик сельских территорий» в Бурятии реализуется три проекта, инициированных жителями населённых пунктов. Все они прошли жёсткий отбор на федеральном уровне. На эти цели направлено свыше 220 миллионов рублей.
Два района Бурятии получили новые автобусы для школ и домов культуры
Общество, Фото:
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