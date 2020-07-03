Дом-интернат из Улан-Удэ победил во всероссийской акции

Мероприятие было приурочено к 10-летию учреждения в России института уполномоченных по правам ребёнка
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова инициировала проведение всероссийской акции «#КомандаЗащитыДетства». Она приурочена к 10-летию учреждения в Российской Федерации института уполномоченных по правам ребёнка и направлена на привлечение внимания общественности к вопросам защиты детства.
По условиям акции необходимо было в адрес организаторов направить рассказы о людях, которые не проходят мимо детской беды, кто учит детей добру и милосердию, ремонтирует детские площадки учреждений, ухаживает за больными детьми в больницах и хосписах, кто помогает словом или делом, и по своим поступкам является частью команды «Защиты Детства».
Культорганизатор детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» в Улан-Удэ Ольга Силина приняла участие в акции. Она отправила на конкурс статью, в которой рассказала о помощи бригады низковольтного монтажа Алексея Вставского улан-удэнского предприятия «Желдорреммаш». Благодаря их помощи и сопровождению на занятия по иппотерапии стали выезжать ребята-колясочники, ограниченные в физических возможностях.
Большинство детей ранее не имели опыта верховой езды и общения с лошадью, но за время занятий у ребят значительно улучшилось физическое и психоэмоциональное состояние. Для людей с ограниченной двигательной активностью это незаменимый урок ходьбы. Кроме того, успехи в верховой езде формируют личность: чуткость к движениям лошади вырабатывает реакцию, необходимость управлять лошадью даёт навык оценки ситуации и влияния на неё, доверие к лошади постепенно переходит в доверие к миру, к людям, с которыми ребёнок взаимодействует.
За рассказ о людях, помогающих ребятам-сиротам с инвалидностью, специалист детского дома получила сертификат победителя акции за подписью уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Дом-интернат из Улан-Удэ победил во всероссийской акции
Общество, Фото:
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