В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»

- Благодарим за сотрудничество министерство культуры Бурятии, оркестр русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии под управлением Аси Фурта, а также главного звукорежиссёра Хабаровского краевого музыкального театра Петра Романова, звукорежиссёра Государственного русского драматического театра имени Бестужева (Улан-Удэ) — Никиту Богданова и студию UULZAR, лично Максима Дашинимаева и Алдара Дамбаева, - поблагодарила Ольга Жигмитова всех, кто принимал участие в создании клипа.

Клип получился красочным и по-настоящему летним – вокалистки исполняют песню на фоне живописной природы Бурятии.