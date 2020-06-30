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В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»

В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»
Общество, 
Красочный клип представил культурный центр «Благость» Ольги Жигмитовой

Культурный центр «Благость» заслуженной артистки республики, солистки Бурятского театра оперы и балета Ольги Жигмитовой представил клип на песню «Красный конь».

Слова композиции принадлежат поэту, прозаику, переводчику, члену Союза писателей России Александру Матвееву.

Музыку сочинила не менее талантливая Дарья Коркина, член Союза композиторов Бурятии и России, лауреат и дипломант международных конкурсов. Она выпускница ВСГИК по специальностям «Композиция» и «Инструментальное исполнительство». Дарья Коркина ведёт активную творческую деятельность, работая композитором, концертмейстером и аранжировщикой.

Композицию в клипе исполняют заслуженная артистка Бурятии, лауреат госпремии республики, лауреат международных конкурсов, директор культурного центра «Благость» Ольга Жигмитова и Майя Балашова – певица из Нижнего Новгорода, исполнительница фолка, русских песен и романсов, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Клип получился красочным и по-настоящему летним – вокалистки исполняют песню на фоне живописной природы Бурятии.


- Благодарим за сотрудничество министерство культуры Бурятии, оркестр русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии под управлением Аси Фурта, а также главного звукорежиссёра Хабаровского краевого музыкального театра Петра Романова, звукорежиссёра Государственного русского драматического театра имени Бестужева (Улан-Удэ) — Никиту Богданова и студию UULZAR, лично Максима Дашинимаева и Алдара Дамбаева, - поблагодарила Ольга Жигмитова всех, кто принимал участие в создании клипа.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно также был старт новому творческому проекту под названием «Ольга Жигмитова и друзья». Поработать с оперной дивой могут не только профессиональные певцы, но и люди разных профессий.

Проект открылся песней на бурятском языке «Буянтай минии Буряад орон» (Благословенная Бурятия). Исполнили композицию сама Ольга Жигмитова, а также  сотрудницы Бурятского лесопромышленного колледжа, педагоги Зинаида Шараева и Надежда Байдаева. В работе с прославленной оперной певицей они постигали первые азы вокала.


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