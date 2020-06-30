 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском

В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском
Общество,  Фото:Национальная библиотека Бурятии
Национальная библиотека заявляет, что будет рада принять подобную книгу

В Национальной библиотеке Бурятии сохранился редкий экземпляр издания «Маленького Принца» Антуана де Сент-Экзюпери на бурятском языке. Сказка «Маленький принц» в переводе Владимира Намсараева вышла в свет в 1979 году небольшим тиражом - всего 1000 экземпляров.

- В фондах Национальной библиотеки имеется только один экземпляр книги. Сегодня это издание интересно как библиотекарям, так и читателям. Национальная библиотека рада будет принять «Маленького принца» на бурятском языке в свой библиотечный фонд. В стенах библиотеки книга будет в полной сохранности и будет радовать читателей ещё много лет, - сообщает пресс-служба минкультуры республики.

Оцифрованный вариант бурятского «Маленького принца» можно прочитать на сайте «Бурятика».


В пресс-службе привели несколько знаменитых цитат из «Маленького принца» на бурятском языке:

«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил» – Ши бэедээ эжэлшүүлhэн бүхы юумэнэйнгээ түлөө харюусаха ушартайш.

«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету» – Эндэтнэй нэгэ иимэ заабол сахиха ушартай ёho заншал байха, гэжэ Бишыхан хан тайжа hүүлдэнь намда хэлээ. – Үглөөгүүр эртэ бодоод, нюур гараа угаажа, бэеэ сэлмээн лэ сасуу өөрынгөө тубиие сэбэрлэхэ, hэнэгтэй hайн болгохо ёhотой.

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» – Зүрхэ сэдьхэлэй hонор хурса, сэсэ мэдэрэлhээ бэшэ үлүү юумэн байхагуй. Эгээл шухала юумэ ямаршье нюдөөр харахагүйш.э


книги бурятский язык национальная библиотека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»
В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»
Общество, 30.06.2020
Красочный клип представил культурный центр «Благость» Ольги Жигмитовой
В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском
В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском
Общество, 30.06.2020
Национальная библиотека заявляет, что будет рада принять подобную книгу
Экзитполы: В Бурятии 75% участников голосования проголосовали за поправки в Конституцию
Экзитполы: В Бурятии 75% участников голосования проголосовали за поправки в Конституцию
Общество, 30.06.2020
Ранее ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции в целом по России
В Бурятии 1 июля ожидают наплыв фейков и провокаций на голосовании
В Бурятии 1 июля ожидают наплыв фейков и провокаций на голосовании
Общество, 30.06.2020
В финальный день голосования по поправкам в Конституцию жителям рекомендуют быть особо бдительными
Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку
Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку
Общество, 30.06.2020
Александр Шелковников уже создал макеты танка Т-34, «Катюши» и самолёта Ла-5
Дворы Улан-Удэ захватывают парковки
Дворы Улан-Удэ захватывают парковки
Общество, 30.06.2020
Расширение парковки идёт на улице Мокрова
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
Общество, 30.06.2020
В регионе скончалась 67-летняя женщина с COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
В Бурятии женщине грозит наказание за проверку избирательной комиссии
В Бурятии женщине грозит наказание за проверку избирательной комиссии
Общество, 30.06.2020
Женщина специально дважды получила бюллетень для голосования
В Бурятии пожарный спас котёнка
В Бурятии пожарный спас котёнка
Общество, 30.06.2020
«Помогать всем надо, не только людям», считает пожарный Лубсан Доржиев
В Бурятии осуждённые сразились в шахматы
В Бурятии осуждённые сразились в шахматы
Общество, 30.06.2020
В УФСИН уверены, что шахматы благотворно сказываются на качестве дальнейшей ресоциализации осуждённых
Улан-Удэнский авиазавод помог закупить 7400 халатов медикам Бурятии
Улан-Удэнский авиазавод помог закупить 7400 халатов медикам Бурятии
Общество, 30.06.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с передачи крупного подарка от авиазавода
«Признайся ей в своих чувствах»: На улицах Улан-Удэ появился необычный стрит-арт
«Признайся ей в своих чувствах»: На улицах Улан-Удэ появился необычный стрит-арт
Общество, 30.06.2020
Художник Lev_woonder рассказал «Байкал-Daily» о своём проекте UI STREET
В Бурятии двойной ров вокруг села с COVID-19 вырыли для борьбы с «автохаосом»
В Бурятии двойной ров вокруг села с COVID-19 вырыли для борьбы с «автохаосом»
Общество, 30.06.2020
Радикальные меры в закрытом на карантин тункинском селе наделали немало шума
Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса
Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса
Общество, 30.06.2020
Об этом Стальвира поделилась после того, как приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^