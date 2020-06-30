В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском

Оцифрованный вариант бурятского «Маленького принца» можно прочитать на сайте «Бурятика».







В Национальной библиотеке Бурятии сохранился редкий экземпляр издания «Маленького Принца» Антуана де Сент-Экзюпери на бурятском языке. Сказка «Маленький принц» в переводе Владимира Намсараева вышла в свет в 1979 году небольшим тиражом - всего 1000 экземпляров.- В фондах Национальной библиотеки имеется только один экземпляр книги. Сегодня это издание интересно как библиотекарям, так и читателям. Национальная библиотека рада будет принять «Маленького принца» на бурятском языке в свой библиотечный фонд. В стенах библиотеки книга будет в полной сохранности и будет радовать читателей ещё много лет, - сообщает пресс-служба минкультуры республики.В пресс-службе привели несколько знаменитых цитат из «Маленького принца» на бурятском языке:«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил» – Ши бэедээ эжэлшүүлhэн бүхы юумэнэйнгээ түлөө харюусаха ушартайш.«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету» – Эндэтнэй нэгэ иимэ заабол сахиха ушартай ёho заншал байха, гэжэ Бишыхан хан тайжа hүүлдэнь намда хэлээ. – Үглөөгүүр эртэ бодоод, нюур гараа угаажа, бэеэ сэлмээн лэ сасуу өөрынгөө тубиие сэбэрлэхэ, hэнэгтэй hайн болгохо ёhотой.«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» – Зүрхэ сэдьхэлэй hонор хурса, сэсэ мэдэрэлhээ бэшэ үлүү юумэн байхагуй. Эгээл шухала юумэ ямаршье нюдөөр харахагүйш.э