 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

Третьеклассники из Забайкалья написали книгу о своей школьной жизни

Третьеклассники из Забайкалья написали книгу о своей школьной жизни
Общество,  Фото:проект «Всероссийская школьная летопись»
Их произведение уже стало общедоступным культурным достоянием страны

Забайкальские школьники решили отметить окончание учебного года необычным образом. Они написали книгу о своей жизни. Издание уже стало общедоступным достоянием и будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве.

В течение учебного года 2018-2019 года подростки собирали материал для своей книги: писали тексты, делали снимки и рисунки для будущего произведения, выбирали название и темы о чём писать. В итоге в книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений и даже записи в дневниках.

Помогала в издании книги ученикам классный руководитель, которая и предложила подросткам попробовать себя в роли писателей и принять участие в проекте «Всероссийская школьная летопись».

Первый опыт оказался удачным, написанные юными авторами из самиздата книги превратились в настоящие издания. Им был присвоен в Российской книжной палате государственный регистрационный номер. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст книге потеряться.

- Класс, о котором хочется рассказать в данной книге – самый дружный и веселый. Очень повезло тем, кто попал в такой замечательный класс. Все одноклассники очень трудолюбивые и настойчивые, каждый из них, прикладывает все силы для того, чтобы быть лучшим в чём-то. Прошло почти три года с того времени, как мы первый раз вместе сели за парты. Все изучили друг дружку наизусть и очень сдружились за это время. На уроках никто не сидит спокойно, все принимают активное участие в обсуждении темы и отвечают на вопросы. Лес рук – это про нас, – говорится в предисловии к книге «Знакомьтесь – это Мы!» (6+) о 3-м классе Казановской средней общеобразовательной школы в селе Казаново.

Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети. Электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату. Написанная школьниками книга станет частью культурного достояния страны.

Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает уже более тысячи книг написанными юными авторами. За два года существования проекта в нём приняли участие около 400 тысяч школьников из 84 регионов России. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
литература Забайкальский край школа школьники книги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске благоустроят 17 общественных пространств
В Иркутске благоустроят 17 общественных пространств
Общество, 30.06.2020
Проверить ход работ выехали врио губернатора области и мэр города
Парки в Улан-Удэ можно посещать с 6 утра до 11 вечера
Парки в Улан-Удэ можно посещать с 6 утра до 11 вечера
Общество, 30.06.2020
Ещё вчера они работали с 9 утра до 10 вечера
В Забайкалье объявлен конкурс этнокостюмов
В Забайкалье объявлен конкурс этнокостюмов
Общество, 30.06.2020
Мероприятие проводится в дистанционном формате
В Бурятии ограничительный режим продлили, но с послаблениями
В Бурятии ограничительный режим продлили, но с послаблениями
Общество, 30.06.2020
Власти Бурятии пошли навстречу людям старше 65 лет, а также общепиту и турбизнесу
Минтруд предложил новые возможности применения соцконтракта
Минтруд предложил новые возможности применения соцконтракта
Общество, 30.06.2020
В Бурятии эта программа адресной социальной поддержки граждан успешно действует с 2011 года
В Забайкалье на избирательных участках будет разрешена торговля
В Забайкалье на избирательных участках будет разрешена торговля
Общество, 30.06.2020
Торговые точки будут работать с соблюдением всех правил безопасности
В Иркутске хотят завершить благоустройство Сада Томсона
В Иркутске хотят завершить благоустройство Сада Томсона
Общество, 30.06.2020
До конца июля должны быть представлены проекты окончания обустройства территории
В Бурятии на этой неделе начнётся сдача ЕГЭ
В Бурятии на этой неделе начнётся сдача ЕГЭ
Общество, 30.06.2020
Первыми сдадут экзамены по географии, литературе и информатике
В Забайкалье бегуны преодолели расстояние, равное экватору
В Забайкалье бегуны преодолели расстояние, равное экватору
Общество, 30.06.2020
В первом этапе супермарафона приняли участие 700 человек

В Иркутске будут расселены 29 аварийных домов
В Иркутске будут расселены 29 аварийных домов
Общество, 30.06.2020
Два из них собираются расселить уже в этом году
В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»
В Бурятии сняли зрелищный клип на песню «Красный конь»
Общество, 30.06.2020
Красочный клип представил культурный центр «Благость» Ольги Жигмитовой
Тункинская больница выполнила программу госгарантии
Тункинская больница выполнила программу госгарантии
Общество, 30.06.2020
Больницу оснастили современным оборудованием за 55 миллионов рублей
В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском
В Улан-Удэ сохранился редкий экземпляр «Маленького принца» на бурятском
Общество, 30.06.2020
Национальная библиотека заявляет, что будет рада принять подобную книгу
Экзитполы: В Бурятии 75% участников голосования проголосовали за поправки в Конституцию
Экзитполы: В Бурятии 75% участников голосования проголосовали за поправки в Конституцию
Общество, 30.06.2020
Ранее ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции в целом по России

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^