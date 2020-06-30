Третьеклассники из Забайкалья написали книгу о своей школьной жизни

Их произведение уже стало общедоступным культурным достоянием страны
Забайкальские школьники решили отметить окончание учебного года необычным образом. Они написали книгу о своей жизни. Издание уже стало общедоступным достоянием и будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве.
В течение учебного года 2018-2019 года подростки собирали материал для своей книги: писали тексты, делали снимки и рисунки для будущего произведения, выбирали название и темы о чём писать. В итоге в книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений и даже записи в дневниках.
Помогала в издании книги ученикам классный руководитель, которая и предложила подросткам попробовать себя в роли писателей и принять участие в проекте «Всероссийская школьная летопись».
Первый опыт оказался удачным, написанные юными авторами из самиздата книги превратились в настоящие издания. Им был присвоен в Российской книжной палате государственный регистрационный номер. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст книге потеряться.
- Класс, о котором хочется рассказать в данной книге – самый дружный и веселый. Очень повезло тем, кто попал в такой замечательный класс. Все одноклассники очень трудолюбивые и настойчивые, каждый из них, прикладывает все силы для того, чтобы быть лучшим в чём-то. Прошло почти три года с того времени, как мы первый раз вместе сели за парты. Все изучили друг дружку наизусть и очень сдружились за это время. На уроках никто не сидит спокойно, все принимают активное участие в обсуждении темы и отвечают на вопросы. Лес рук – это про нас, – говорится в предисловии к книге «Знакомьтесь – это Мы!» (6+) о 3-м классе Казановской средней общеобразовательной школы в селе Казаново.
Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети. Электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату. Написанная школьниками книга станет частью культурного достояния страны.
Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает уже более тысячи книг написанными юными авторами. За два года существования проекта в нём приняли участие около 400 тысяч школьников из 84 регионов России. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
Третьеклассники из Забайкалья написали книгу о своей школьной жизни
Общество, Фото:
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