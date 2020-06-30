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В Улан-Удэ Этнографический музей продлил время работы парковой зоны

В Улан-Удэ Этнографический музей продлил время работы парковой зоны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гулять там можно до девяти вечера

В Улан-Удэ продлили работу Этнографического музея народов Забайкалья до девяти часов вечера. Правда, касаться это будет только парковой зоны.

- Мы продлили работу парковой части нашего музея до 21.00. Подчёркиваю ещё раз, только парковой части. Комплексы будут работать до 19.00, касса будет работать до 20.00, находиться в музее можно будет до 21.00, - рассказал Алексей Маладаев, директор музея.

Музей начал работать в новом режиме с минувших выходных.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ откроются дуган Тамчинского дацана, а также Никольская церковь для широкого посещения.

- Цель - открыть наш дуган для свободного посещения. Он откроется в июле этого года. Мы планируем в конце лета открыть для свободного посещения Никольскую церковь. Сейчас там проходит процесс консервации оригинальных икон, и запланировали печать полноцветных, высокоточных копий иконостаса. 33 иконы сохранились, 16 отсутствуют. Мы их дополним, и тогда иконостас будет полный, - отмечали в музее.


этнографический музей
 
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