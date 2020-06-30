 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку

Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку
Общество,  Фото:страница Вячеслава Дамдинцурунова
Александр Шелковников уже создал макеты танка Т-34, «Катюши» и самолёта Ла-5

Житель села Гремячинск Александр Шелковников создал макеты танка Т-34, «Катюши» (на ходу) и самолёта Ла-5. Об умельце рассказал на своей странице в Instagram министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

- В субботу во время рабочей поездки по Прибайкальскому району познакомился с Александром Васильевичем Шелковниковым. Это житель села Гремячинск, который собственными руками воссоздал танк Т-34, «Катюшу» и военный самолёт времён Великой Отечественной Войны! В свои 67 лет находится в прекрасной физической форме, а также в свободное от проектно-конструкторской деятельности пишет стихи. Вот такие у нас люди живут в республике! – написал Дамдинцурунов.


Он выложил в социальной сети фото и видео с бурятским «Кулибиным» и его работами. В коротких роликах Александр Шелковников поведал, как создавал технику, как ездил 9 мая на «Катюше» по пяти селам сельского поселения «Гремячинское» и т.д.

- Хочу пожелать молодёжи, чтобы они увлекались творчеством и создавали боевую технику в память тех, кто погиб за нашу жизнь. Этот самолёт в честь лётчика Покрышкина, трижды Героя Советского Союза. Ну, и танк обещал Гремячинску, вот его сделал, - сказал Александр Шелковников.




Встреча министра с местным мастером состоялась в День молодёжи, 27 июня.

Вячеслав Дамдинцурунов также отметил в Сети, что следующий проект пенсионера - подводная лодка. «Постараемся помочь!» - добавил он.

сельские поселения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку
Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку
Общество, 30.06.2020
Александр Шелковников уже создал макеты танка Т-34, «Катюши» и самолёта Ла-5
Дворы Улан-Удэ захватывают парковки
Дворы Улан-Удэ захватывают парковки
Общество, 30.06.2020
Расширение парковки идёт на улице Мокрова
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
Общество, 30.06.2020
В регионе скончалась 67-летняя женщина с COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
В Бурятии женщине грозит наказание за проверку избирательной комиссии
В Бурятии женщине грозит наказание за проверку избирательной комиссии
Общество, 30.06.2020
Женщина специально дважды получила бюллетень для голосования
В Бурятии пожарный спас котёнка
В Бурятии пожарный спас котёнка
Общество, 30.06.2020
«Помогать всем надо, не только людям», считает пожарный Лубсан Доржиев
В Бурятии осуждённые сразились в шахматы
В Бурятии осуждённые сразились в шахматы
Общество, 30.06.2020
В УФСИН уверены, что шахматы благотворно сказываются на качестве дальнейшей ресоциализации осуждённых
Улан-Удэнский авиазавод помог закупить 7400 халатов медикам Бурятии
Улан-Удэнский авиазавод помог закупить 7400 халатов медикам Бурятии
Общество, 30.06.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с передачи крупного подарка от авиазавода
«Признайся ей в своих чувствах»: На улицах Улан-Удэ появился необычный стрит-арт
«Признайся ей в своих чувствах»: На улицах Улан-Удэ появился необычный стрит-арт
Общество, 30.06.2020
Художник Lev_woonder рассказал «Байкал-Daily» о своём проекте UI STREET
В Бурятии двойной ров вокруг села с COVID-19 вырыли для борьбы с «автохаосом»
В Бурятии двойной ров вокруг села с COVID-19 вырыли для борьбы с «автохаосом»
Общество, 30.06.2020
Радикальные меры в закрытом на карантин тункинском селе наделали немало шума
Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса
Стальвира Оршуш рассказала об изменениях в программе тренировок из-за коронавируса
Общество, 30.06.2020
Об этом Стальвира поделилась после того, как приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию
1 июля в Бурятии не будут работать почтовые отделения
1 июля в Бурятии не будут работать почтовые отделения
Общество, 30.06.2020
Почта России в Бурятии сообщает о режиме работы в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции
В Бурятии у голосующих на участках наблюдают необычную температуру
В Бурятии у голосующих на участках наблюдают необычную температуру
Общество, 30.06.2020
О необычных погрешностях сообщили общественники
В Бурятии вертолёт МЧС перебрасывает пожарный десант
В Бурятии вертолёт МЧС перебрасывает пожарный десант
Общество, 30.06.2020
Также Ми-8 с воздуха ведёт мониторинг лесопожарной обстановки
Житель Бурятии нашёл двустволку во время ремонта
Житель Бурятии нашёл двустволку во время ремонта
Общество, 30.06.2020
Мужчина добровольно сдал ружьё росгвардейцам
В Бурятии ожидается жара с грозами
В Бурятии ожидается жара с грозами
Общество, 30.06.2020
Стал известен прогноз погоды на три дня

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^