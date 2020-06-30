Бурятский «Кулибин» планирует сделать подводную лодку

- В субботу во время рабочей поездки по Прибайкальскому району познакомился с Александром Васильевичем Шелковниковым. Это житель села Гремячинск, который собственными руками воссоздал танк Т-34, «Катюшу» и военный самолёт времён Великой Отечественной Войны! В свои 67 лет находится в прекрасной физической форме, а также в свободное от проектно-конструкторской деятельности пишет стихи. Вот такие у нас люди живут в республике! – написал Дамдинцурунов.







- Хочу пожелать молодёжи, чтобы они увлекались творчеством и создавали боевую технику в память тех, кто погиб за нашу жизнь. Этот самолёт в честь лётчика Покрышкина, трижды Героя Советского Союза. Ну, и танк обещал Гремячинску, вот его сделал, - сказал Александр Шелковников.















Вячеслав Дамдинцурунов также отметил в Сети, что следующий проект пенсионера - подводная лодка. «Постараемся помочь!» - добавил он.







Житель села Гремячинск Александр Шелковников создал макеты танка Т-34, «Катюши» (на ходу) и самолёта Ла-5. Об умельце рассказал на своей странице в Instagram министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.Он выложил в социальной сети фото и видео с бурятским «Кулибиным» и его работами. В коротких роликах Александр Шелковников поведал, как создавал технику, как ездил 9 мая на «Катюше» по пяти селам сельского поселения «Гремячинское» и т.д.Встреча министра с местным мастером состоялась в День молодёжи, 27 июня.