Комплект ОЗК-Ф лёгок и предусматривает возможность длительного ношения в различных условиях
В Бурятии новые общевойсковые защитные комплекты фильтрующего типа (ОЗК-Ф) осваивают подразделения войск РХБ защиты частей и соединений общевойскового объединения ВВО. В данный момент специалисты подразделений РХБ разведки и специальной обработки применяют комплекты на полевых занятиях, выполняя в этом обмундировании задачи по осуществлению контроля уровня заражённости боевой техники и её очистке, а также сдачу нормативов боевой подготовки по защите от оружия массового поражения.
Современный комплект защитной фильтрующей одежды обеспечивает защиту от паров и аэрозолей отравляющих веществ, бактериологических средств, радиоактивных паров и пыли, легко воспламеняющихся смесей и открытого пламени. Отличительной особенностью комплекта ОЗК-Ф является его лёгкость и возможность длительного ношения военнослужащими в различных условиях, в сравнении со средствами защиты кожи изолирующего типа.
В комплект защитной фильтрующей одежды входят: противогаз ПМК-3, оборудованный огнезащитным капюшоном, утеплитель, респиратор, защитные фильтрующие куртка с капюшоном, брюки и бельё, носки и трикотажные огнезащитные перчатки – всего более 10 элементов, которые комбинируются в зависимости от выполняемых задач. Масса комплекта не превышает 5 кг. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии специалисты войск РХБ защиты осваивают новые защитные комплекты
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