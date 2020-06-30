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В Бурятии специалисты войск РХБ защиты осваивают новые защитные комплекты

В Бурятии специалисты войск РХБ защиты осваивают новые защитные комплекты
Общество,  Фото:пресс-служба минобороны России
Комплект ОЗК-Ф лёгок и предусматривает возможность длительного ношения в различных условиях

В Бурятии новые общевойсковые защитные комплекты фильтрующего типа (ОЗК-Ф) осваивают подразделения войск РХБ защиты частей и соединений общевойскового объединения ВВО. В данный момент специалисты подразделений РХБ разведки и специальной обработки применяют комплекты на полевых занятиях, выполняя в этом обмундировании задачи по осуществлению контроля уровня заражённости боевой техники и её очистке, а также сдачу нормативов боевой подготовки по защите от оружия массового поражения.

Современный комплект защитной фильтрующей одежды обеспечивает защиту от паров и аэрозолей отравляющих веществ, бактериологических средств, радиоактивных паров и пыли, легко воспламеняющихся смесей и открытого пламени. Отличительной особенностью комплекта ОЗК-Ф является его лёгкость и возможность длительного ношения военнослужащими в различных условиях, в сравнении со средствами защиты кожи изолирующего типа.

В комплект защитной фильтрующей одежды входят: противогаз ПМК-3, оборудованный огнезащитным капюшоном, утеплитель, респиратор, защитные фильтрующие куртка с капюшоном, брюки и бельё, носки и трикотажные огнезащитные перчатки – всего более 10 элементов, которые комбинируются в зависимости от выполняемых задач. Масса комплекта не превышает 5 кг. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО Бурятия
 
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